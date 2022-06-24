СМИ: продавцы пожаловались в ФАС на политику маркетплейсов

Продавцы маркетплейсов попросили Федеральную антимонопольную службу России проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж.

По их словам, в таких акциях они участвуют вынужденно, что приводит к сокращению их маржинальности. За отказ продавцов онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке.

По словам юристов, такая политика нарушает антимонопольное законодательство, однако повлиять на маркетплейсы будет непросто.

В качестве меры понуждения "Опора России" называет увеличение комиссии за работу на площадках до 10% для продавцов, отказывающихся участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счет. Такой политики придерживается Wildberries, снижая комиссию (ее средний размер 12%), для участников акции.

В Wildberries говорят, что продавцы сами принимают решение об участии в акциях и сами устанавливают цены на товары. Платформа берет на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В "Яндекс Маркете" и Ozon заявили, что никаких ограничений сервис не устанавливает, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Маркетплейс "Яндекс.Маркет" приступил к продаже бывших в употреблении сумок от известных люксовых брендов – Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega.