В больницах Москвы опровергли сообщения о нехватке шунтов

Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко и НМИЦ хирургии им. Вишневского опровергли сообщения о нехватке шунтов, с помощью которых в хирургии восстанавливают кровоток пациента.

"НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в настоящий момент не испытывает дефицита в шунтирующих системах. В арсенале клиники имеются все виды шунтирующих систем, необходимые для оказания полного спектра нейрохирургической помощи", — заявили в медицинском учреждении.

Там отметили, что работают как с западными производителями, в том числе из Германии и США, так и с отечественными.

"В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается", — прокомментировали в медицинской организации.

В Росздравнадзоре сообщили, что ни российские, ни иностранные производители медицинских изделий, которые входят в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих их, не заявляли об уходе с российского рынка, сообщает РБК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в российских больницах заканчиваются медицинские шунты, так как после начала спецоперации на Украине из РФ ушли "больше половины зарубежных производителей шунтирующих систем" и сейчас запасы шунтов подходят к концу.

Также, по данным Baza со ссылкой на источники в НМИЦ хирургии им. Вишневского, медики сталкиваются и с дефицитом иных медицинских изделий, в том числе сеток для грыж, протезов для кардиохрургии, шовных материалов и других расходников.