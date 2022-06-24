24 Июня 2022
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Экономика В России
банк хоум кредит энд финанс home credit логотип (2007) | Фото:www.cz.mesi.ru

PPF продаст за 42,8 млрд рублей контрольную долю в российских "дочках"

Чешская инвестиционная группа PPF Group продаст контрольную долю в 50,5% в российских дочерних компаниях за 42,8 млрд.

Продажа будет осуществляться в два этапа. Сначала PPF избавится от 50,5% в банке "Хоум Кредит энд Финанс", компании "Хоум Кредит Страхование", микрокредитной компании "Купи не копи", сервиса для продажи товаров или услуг в кредит ООО "Всегда Да" и "Форвард Лизинг". Общая сумма сделки оценивается в 26,4 млрд руб. После продажи Home Credit B.V. перестанет контролировать операции в РФ.

На втором этапе, который рассчитан до ноября 2023 года, группа совершит форвардную продажу оставшихся акций российских компаний. Цена покупки составит 16,4 млрд руб. Как отметили в компании, продавец и покупатель при определенных условиях могут ускорить покупку в обмен на снижение цены до 11,1 млрд руб., сообщает РБК.

Напомним, в 2021 году в результате крушения вертолета Eurocopter AS50 на Аляске погиб чешский миллиардер Петр Келлнер — самый богатый человек Чехии, бывший владелец российской сети магазинов "Эльдорадо", собственник банка Home Credit. Его состояние оценивалось в 293 млрд крон (около $12,7 млрд).

Теги: PPF, Хоум Кредит, банк



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