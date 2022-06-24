В России появится новый агрегатор такси

С 1 июля на рынок такси России выйдет новый игрок — отечественный агрегатор "СвифтДрайв".

Как заявил сооснователь проекта Станислав Ястржембский, инвестиции в сервис составят 150 млн руб., его цель — занять 12–15% рынка такси в стране, в том числе нишу Gett, который ушел из России. Начать планируется с корпоративного сегмента, а затем выйти на потребительский рынок.

Как говорят эксперты, появление нового игрока должно повысить конкуренцию, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг. При этом в Общественном совете по развитию такси считают, что цены на поездки же будут расти. Причина — в повышении стоимости ОСАГО для перевозчиков, рост цен на сами автомобили, а также на запчасти, комплектующие и обслуживание, пишут "Известия".

Напомним, службы такси могут обязать передавать информацию о заказах в ФСБ. Такой законопроект Правительство внесло в Думу.