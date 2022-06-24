"Известия": магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу

Магазины duty free в аэропортах России могут начать обслуживать пассажиров, вылетающих из РФ в страны ЕАЭС, в конце июля – начале августа.

Об этом заявили в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. В настоящее время аэропорты ожидают пояснений от ФТС и Министерства финансов России о новом порядке реализации товаров через магазины беспошлинной торговли.

По данным ассоциации, при этом цена продукции для пассажиров ЕАЭС будет на 30% выше, чем для путешествующих в третьи страны, — она будет включать ввозной НДС, ввозную таможенную пошлину на товар и акцизный налог для алкоголя и табака.

Как считают эксперты, такой формат вряд ли корректно называть duty free. Магазинам предстоит или вывешивать двойные ценники, или организовать отдельный корнер внутри магазина — исключительно для внутрисоюзных пассажиров, пишут "Известия".

Напомним, владельцы российских аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров внутренних рейсов.

Как заявил совладелец и председатель совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев, это позволит воздушным гаваням повысить выручку на фоне падения международного трафика.