СМИ: при спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут

Скорая помощь не выехала на вызов к исполнителю Юрию Шатунову, из-за чего было потеряно 40 минут.

Если бы все действия после звонка медикам были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60% можно было бы спасти. Друзья певца позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 сообщив, что "у человека плохо с сердцем". В ответ им сообщили, что машин нет и фактически отказали в выезде "скорой".

Как оказалось, что "подобное отношение" к вызовам на данной подстанции было замечено и раньше.

Отмечается, что диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду. Однако диспетчер этого не сделала, и директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.

Ранее появилось видео, на котором видно, как друзья артиста привезли его в медицинское учреждение на машине. Музыканта тащат на плечах, так как Шатунов обессилен и не может идти сам, пишут Известия.

Напомним, у певца остановилось сердце. В 23.00 22 июня Шатунова привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Попытка вывести пациента из состояния клинической смерти ни к чему не привела. Артисту было 48 лет.