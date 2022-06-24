Регионы РФ командируют учителей для работы в школах Донбасса

Ряд субъектов России командирует учителей для работы в школах Донбасса.

Так, делегации педагогов формируются в Бурятии и Новосибирской области. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что школы Донбасса, в том числе недавно перешедшие под контроль ДНР и ЛНР, с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты.

Сколько именно педагогов командируются в ДНР и как долго они там останутся, не сообщается.

Помимо учителей на эти территории могут отправиться медики и строители. Из Омской области в Луганск была направлена бригада омских хирургов в составе пяти человек, включая секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного, который является также главврачом клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области.

В правительстве Крыма, из региона в Донбасс и на Херсонщину командировали в качестве добровольцев медиков (хирургов, травматологов, анестезиологов и санитаров), а также строителей, механиков, специалистов сферы образования, сотрудников Росгвардии и ГИБДД.

Пензенская область делегировала в Донбасс около 1 тыс. строителей и строительную технику "для восстановления инфраструктуры", сообщило в конце мая правительство области.

Руководство Нижегородской области направило в Харцызск (ДНР) в рамках установленных побратимских отношений бригаду строителей для ремонта дорог с техникой, заявляли в правительстве региона, пишет "Коммерсант".