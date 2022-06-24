Власти России разработали план по увеличению потребления металла в строительстве

Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве.

Как сообщил на отраслевой конференции "Стальные конструкции: основные тренды 2022 г." начальник отдела Минпромторга Андрей Савельев, реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить 3–5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию.

По его словам, ключевым драйвером роста металлопотребления может стать "реализация крупных инфраструктурных объектов, типовых проектов школ, детских садов, коммерческой недвижимости и промышленных объектов" на стальном каркасе.

Кроме того, существенно увеличить потребление металлопроката в РФ можно за счет увеличения темпов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год.

Как считают участники рынка, реализовать план будет крайне не просто, пишут "Ведомости".