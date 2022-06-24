24 Июня 2022
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Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ (2018) | Фото: glavpost.ua

Украина подала иск против России в ЕСПЧ в связи со спецоперацией

Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи со специальной военной операцией.

Как заявил глава ведомства Денис Малюська, Киев обвиняет Москву в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В рамках иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам.

Малюська отметил, что иск касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда "российские войска ушли с окраин Киева". 

Тем временем, киевский режим продолжает использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях.

Теги: Украина, Россия, ЕСПЧ



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