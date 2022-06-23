Лидера профсоюза "Курьер" оставили в СИЗО еще на месяц

Лидера профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева оставили под арестом еще на один месяц. В СИЗО он пробудет до 25 июля, сообщают "Вечерние Ведомости"

Напомним, что Украинцев был арестован в конце апреля текущего года по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга.

По версии следствия, обвиняемый размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс.Еда".