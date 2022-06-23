ВЭБ.РФ заявил об уходе из ЦСКА при выгодном предложении от инвестора

Госкорпорация ВЭБ согласна выйти из капитала ЦСКА в случае, если получит выгодное предложение от инвестора. При этом последний должен быть заинтересован в развитии ПФК, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу корпорации.

На сегодняшний день ВЭБ принадлежит 80% футбольного клуба. В пресс-службе добавили, что их отношения с ЦСКА представляют из себя широкое стратегическое партнерство. В его рамках Госкорпорация поддерживает ПФК, привлекая спонсоров и ища стратегических инвесторов.

Напомним, что в феврале ЦСКА попал под санкции США, как дочерняя структура ВЭБ, на который также распространились ограничения.