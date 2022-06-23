ISU исключил российских фигуристов из альбома к Международному олимпийскому дню

Готовя памятную галерею к Международному олимпийскому дню, Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из списка российских спортсменов.

Так, в опубликованном в социальных сетях союза постах, вместо чемпионки в одиночном женском катании Анны Щербаковой можно увидеть японскую фигуристку, занявшей бронзу - Каори Сакамото.

Помимо этого в подборке нет ни одного спортсмена-победителя командного турнира Пекина-2022, золото в котором досталось представителям РФ. При этом подписчики ISU могут увидеть французских чемпионов танцев на льду Габриэллу Пападакис и Гийом Сизерон, победителей олимпийского турнира в парном катании - представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также победителя турнира в одиночном катании - американца Натана Чен.

Напомним, что Международный олимпийский день отмечается 23 июня.