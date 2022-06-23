23 Июня 2022
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Анна Щербакова (2022) | Фото: Первый канал

ISU исключил российских фигуристов из альбома к Международному олимпийскому дню

Готовя памятную галерею к Международному олимпийскому дню, Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из списка российских спортсменов.

Так, в опубликованном в социальных сетях союза постах, вместо чемпионки в одиночном женском катании Анны Щербаковой можно увидеть японскую фигуристку, занявшей бронзу - Каори Сакамото.

Помимо этого в подборке нет ни одного спортсмена-победителя командного турнира Пекина-2022, золото в котором досталось представителям РФ. При этом подписчики ISU могут увидеть французских чемпионов танцев на льду Габриэллу Пападакис и Гийом Сизерон, победителей олимпийского турнира в парном катании - представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также победителя турнира в одиночном катании - американца Натана Чен.

Напомним, что Международный олимпийский день отмечается 23 июня. 

Теги: Международный олимпийский день, фигурист, фигурное катание, ISU



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