СКР возбудил два новых уголовных дела против ВСУ

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Украина ДНР и ЛНР
суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

СКР возбудил два новых уголовных дела против ВСУ

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении украинских военнослужащих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, речь идет о 4-ех солдатах 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, о 6-ти - 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, о 2-ух - 30 отдельной механизированной бригады ВСУ и 8-ми солдатах 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия эти военнослужащие с 22 по 23 июня исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры Донецка, Докучаевска, Макеевки, Горловки, Светлодарска, Владимировки, Зайцево, Ясиновки и Ивановки ДНР, а также в городов Попасная и Стаханов из ЛНР.

"В результате обстрелов городов Донецк, Докучаевск, Макеевка, Горловка и Светлодарск, а также населенных пунктов Владимировка, Зайцево, Ясиновка и Ивановка ДНР погибли двое мирных жителей, 5 гражданских лиц получили ранения, повреждены 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы. Вследствие артиллерийских атак городов Попасная и Стаханов ЛНР получила ранения мирная жительница, повреждено оборудование водонапорной насосной станции", - заявили в СКР.

Теги: ВСУ, СКР, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети