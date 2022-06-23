СКР возбудил два новых уголовных дела против ВСУ

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении украинских военнослужащих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, речь идет о 4-ех солдатах 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, о 6-ти - 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, о 2-ух - 30 отдельной механизированной бригады ВСУ и 8-ми солдатах 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия эти военнослужащие с 22 по 23 июня исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры Донецка, Докучаевска, Макеевки, Горловки, Светлодарска, Владимировки, Зайцево, Ясиновки и Ивановки ДНР, а также в городов Попасная и Стаханов из ЛНР.

"В результате обстрелов городов Донецк, Докучаевск, Макеевка, Горловка и Светлодарск, а также населенных пунктов Владимировка, Зайцево, Ясиновка и Ивановка ДНР погибли двое мирных жителей, 5 гражданских лиц получили ранения, повреждены 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы. Вследствие артиллерийских атак городов Попасная и Стаханов ЛНР получила ранения мирная жительница, повреждено оборудование водонапорной насосной станции", - заявили в СКР.