Организаторы "Евровидения" заявили об окончательном решении не проводить конкурс на Украине

Украина все же не станет площадкой для проведения песенного конкурса "Евровидение-2023". Об окончательном решении перенести конкурс в другую страну заявил Европейский вещательный союз (EBU).

"EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - говорится в заявлении.

Согласно заключению оргкомитета, организация конкурса должна начаться немедленно, однако на сегодняшний день Украина не сможет гарантировать безопасность участников, гостей и всех, кто занят в мероприятии.

Напомним, что ранее Европейский общественный союз уже заявлял о своем решении. В качестве альтернативы предлагается устроить конкурс в Великобритании - стране, занявшей второе место в 2022 году.

Однако позднее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны будут оспаривать это решение оргкомитета. После Украину поддержал и британский премьер-министр Борис Джонсон, предложив провести "Евровидение" в любом безопасном украинском городе.