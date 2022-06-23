23 Июня 2022
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Общество В России
Юрий Шатунов Ласковый май (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Прощание с солистом "Ласкового мая" пройдет в это воскресенье

Прощание со звездой 80-ых и 90-ых, солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым пройдет 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Проститься с исполнителем известных всем "Белых роз" и "Седой ночи" приглашают на Троекуровское кладбище в Москве с 10.00 до 15.00.

Напомним, что смерть наступила минувшей ночью, у певца остановилось сердце в машине скорой помощи. В 23.00 22 июня Шатунова привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Попытка вывести пациента из состояния клинической смерти ни к чему не привела.

Артисту было всего 48 лет.

Теги: Шатунов, Ласковый май, прощание



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