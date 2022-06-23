Прощание с солистом "Ласкового мая" пройдет в это воскресенье

Прощание со звездой 80-ых и 90-ых, солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым пройдет 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Проститься с исполнителем известных всем "Белых роз" и "Седой ночи" приглашают на Троекуровское кладбище в Москве с 10.00 до 15.00.

Напомним, что смерть наступила минувшей ночью, у певца остановилось сердце в машине скорой помощи. В 23.00 22 июня Шатунова привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Попытка вывести пациента из состояния клинической смерти ни к чему не привела.

Артисту было всего 48 лет.