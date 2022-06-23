23 Июня 2022
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Флаг Грузии (2022) | Фото: Накануне.RU

Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза больше, чем Украина и Молдавия – Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает не совсем справедливым тот факт, что его стране Евросоюз предоставит статус кандидата на вступление в ЕС только на определенных условиях, тогда как Украина и Молдавия, вероятно, получат этот статус без предъявления строгих требований.

"Конечно, я не завидую ни чьему успеху, наоборот, я рад за украинцев и молдаван, однако Грузия заслуживала большего. Если кто-то из этих трех стран и заслуживал, то это были мы", - заявил Гарибашвили.

Теги: грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз



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