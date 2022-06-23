Челябинского депутата, обвиняемого в даче взятки, выпустили из СИЗО

В Челябинске суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест депутату совета депутатов Курчатовского района Вячеславу Ершову, обвиняемому в даче взятки.

Напомним, Ершов был задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения. Как считает следствие, деньги были переданы за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

С марта 2022 года он находился в СИЗО.