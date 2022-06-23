23 Июня 2022
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Экономика В России
Ту-204 Авиастар-ТУ самолет (2010) | Фото: Накануне.RU

Почти десяток "ростеховских" "Ту", "Ил" и "Ан" "вернут к жизни" за 15 миллиардов бюджетных рублей

Минпромторг РФ снова лоббирует интересы "Ростеха".

Министерство предложило выделить 15,4 млрд руб. на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Субсидия может быть выделена в очередном пакете мер поддержки экономики в условиях санкций.

Речь идет о восьми Ту, двух Ил-96 и одном "Антонове". Часть средств предлагается направить на модернизацию Ту-214, чтобы тот в дальнейшем мог получить изменения в сертификат типа. Деньги предложено перераспределить внутри бюджета, то есть снять с каких-то других целей.

В Минпромторге заявили, что инициатива уже поддержана президентом и заинтересованными ведомствами.

Теги: ту-214, ил-96, ан-124, минпромторг, ростех, оак



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