23 Июня 2022
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&quot;Скорая помощь&quot; (2022) | Фото: пресс-службы Домбаровского и Адамовского районов

В Ишимском районе дети белены объелись: попали в реанимацию

В Ишимском районе два мальчика 2014 и 2012 года рождения попробовали семена ядовитого растения – белены. Их госпитализировали с признаками отравления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного депздрава.

Инцидент произошел вечером 22 июня.

"По прибытию на место фельдшеры промыли желудки детям через зонд. Ввиду того, то состояние одного ребенка стало ухудшаться, было принято решение госпитализировать обоих в Областную больницу №4 города Ишим. В течение суток дети находились в отделении реанимации под пристальным вниманием медицинских работников. На утро, по словам заведующего отделением Владимира Колмакова, состояние мальчиков стабилизировалось, их перевели в детское соматическое отделение", - говорится в сообщении.

Белена черная – ядовитое растение. Относится к разряду сорняков, растет в огородах, на пустырях, на полях, вблизи жилья. Цветет белена все лето, имеет неприятный запах, а плоды появляются в июне-августе. При отравлении беленой уже через 30-40 минут у пострадавшего появляется сухость во рту, жажда, двигательное возбуждение, нарушение зрение, дыхания, головокружение и общая слабость. Часто наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной системы. Больной в этих случаях отличается буйным поведением.

Теги: белена, отравление, дети



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