23 Июня 2022
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древесина, кругляк (2022) | Фото: minpromtorg.gov.ru

Государство попросили о поддержке лесопромышленного комплекса

В Совете Федерации обсудили влияние санкций на состояние лесопромышленного комплекса РФ. Прозвучали предложения по продлению сроков приоритетных инвестпроектов, возврату субсидий на транспортировку экспортной продукции и снижению давления на отрасль.

По мнению генерального директора компании "Свеза" Анатолия Фришмана, в текущих условиях было бы логично снизить тарифы для бизнеса, пошлины и торговые барьеры с дружественными странами. Целесообразно будет развивать инфраструктурные проекты, создавая новые ниши для производителей, а также предусмотреть закупки стройматериалов в госрезерв, сообщает пресс-служба "Свезы".

Поддержка государства очень актуальна в реализации приоритетных инвестпроектов. Определён список мероприятий, на который распространяется продление сроков выполнения обязательств, но в целом компании по-прежнему обязаны ввести в строй заявленные проекты. По словам Анатолия Фришмана, необходимо продлить сроки реализации ПИПов минимум на два года для того, чтобы компании смогли пересмотреть финансовые модели, успели переориентироваться на других поставщиков оборудования, а также найти новые рынки сбыта.

"По всем озвученным сегодня направлениям лесопромышленная отрасль остро нуждается в государственной поддержке, а фанерное производство — особенно, так как наши предприятия недозагружены на 60-80%. Например, в части снижения или даже отмены проверок по факту вынужденных простоев не по вине работодателей. Наша основная задача – найти новые заказы и восстановить объёмы производства, так как работы комбинатов напрямую зависит качество жизни сотрудников и членов их семей, а также налоговые отчисления в бюджеты разных уровней", - отметил Анатолий Фришман.

Теги: Совет Федерации, лесопромышленный комплекс, поддержка



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