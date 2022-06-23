Отшельница Агафья Лыкова пригласила Путина к себе на заимку

Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее, передает ТАСС со ссылкой на предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия. Он добавил, что отшельница постоянно молится за главу государства.

Агафье Лыковой 78 лет. Она последняя из рода старообрядцев-отшельников Лыковых, которые еще в 20-х годах XX века уединились в абаканской тайге. В прошлом году на территории ее заимки в Хакасии произошел пожар, сгорели два дома, но самой Агафье удалось спастись.

Агафье периодически помогают с доставкой продуктов и других необходимых вещей как добровольцы, так и представители региональной и федеральной власти. В 2020 году стало известно о намерении бизнесмена Олега Дерипаски помочь Лыковой с постройкой нового дома.

Митрополит Корнилий пользуется доверием президента России, недавно он был награжден госпремией "за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности".