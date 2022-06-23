В Челябинской области увеличили размер ежемесячного пособия детям погибших участников Великой Отечественной войны

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера увеличили размер ежемесячной выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия. Вопрос, действительно, очень важный, назрело время увеличить и размер пособия", — отметил Алексей Текслер.

Размер ежемесячного социального пособия с 1 июля увеличен с 500 до 1 тыс. рублей. Кроме того, законопроектом предусматривается ежегодная индексация выплаты. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено практически 160 млн рублей.

"Внесенные в закон изменения, безусловно, актуальны. Граждане этой льготной категории – люди пожилого возраста, пережившие все трудности военного и послевоенного времени. Социальная поддержка для них важна. Сейчас выплату получают 23 188 южноуральцев, относящихся к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны", – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Депутаты областного парламента единогласно поддержали инициативу губернатора. "Это важный и нужный законопроект. Символично, что вчера у нас был День памяти и скорби. Мы отмечали очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, и сегодня мы приняли законопроект о поддержке детей-войны. Речь идет о детях, которые родились с 1928 по 1945 годы. Мы увеличили в два раза социальные выплаты этой категории граждан. Мы продолжим работу по вопросу поддержки социально незащищенных слоев населения", - рассказал председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

Кроме того, в Челябинской области дети погибших защитников Отечества также могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России. С прошлого года транспортные расходы также возмещаются сопровождающим лицам.