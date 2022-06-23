23 Июня 2022
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Общество За рубежом
китай пекин (2011) | Фото: Накануне.ru

В Китае введут обязательную модерацию любых комментариев в Сети

В Китае власти объявили о новой политике в киберпространстве, согласно которой все комментарии, сделанные на веб-сайтах, должны быть одобрены перед публикацией.

Документ, вводящий новые правила, называется "Положения об управлении службами комментариев в Интернете". Политика направлена на то, чтобы сделать интернет в Китае более безопасным и лучше представлять интересы граждан, пишет The Register. Чтобы предотвратить публикацию того, что публиковать не следует, вводится требование к издателям нанять "группу рецензирования и редактирования, подходящую для масштаба услуг". Эти команды должны будут просматривать каждый комментарий перед его публикацией и, если они обнаружат "незаконную и недостоверную информацию", сообщать об этом администрации.

Документ также требует, чтобы сайты, которые предлагают комментарии, собирали и проверяли настоящие имена владельцев учётных записей, предполагая, что фактические реальные последствия могут последовать за публикацией комментариев, против которых выступает Пекин.

Теги: Китай, Пекин, комментарии



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