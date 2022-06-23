На Южном Урале осудят предпринимателя, по вине которого погиб рабочий

В Челябинской области будут судить предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть рабочего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в Троицке в октябре прошлого года обвиняемый без наличия соответствующего разрешения и в нарушение строительных норм и требований безопасности организовал строительство офисного помещения.

21 октября на данном объекте произошло обрушение межэтажного перекрытия. В результате погиб рабочий, который занимался кровельными работами.