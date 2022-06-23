23 Июня 2022
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Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

"В хозяйстве пригодится". Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за военную технику, поставленную Украине

"Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за вооружение Украины самоходными артиллерийскими установками (САУ). Пост от официального аккаунта предприятия с просьбой передать благодарности президенту появился под публикацией в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно.

"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то, что наша МСТА-С! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще - разберем", - говорится в сообщении.

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ Caesar(2022)|Фото: telegram-канал Уралвагонзавода / t.me/uvznews

В Telegram-публикации политика говорится о двух французских орудиях Caesar, которые были захвачены российскими войсками и переданы "Уралвагонзаводу" "для изучения возможного повторного проектирования".

Теги: Уралвагонзавод, Макрон, Франция, Украина, техника, САУ



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