"В хозяйстве пригодится". Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за военную технику, поставленную Украине

"Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за вооружение Украины самоходными артиллерийскими установками (САУ). Пост от официального аккаунта предприятия с просьбой передать благодарности президенту появился под публикацией в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно.

"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то, что наша МСТА-С! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще - разберем", - говорится в сообщении.

В Telegram-публикации политика говорится о двух французских орудиях Caesar, которые были захвачены российскими войсками и переданы "Уралвагонзаводу" "для изучения возможного повторного проектирования".