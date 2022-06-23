Капитан "Урала" Бикфалви включен в список "33 лучших" от РФС

Сегодня исполком Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших игроков по итогам сезона-2021/22. В него вошел капитан и лидер "Урала" Эрик Бикфалви.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, список "33 лучших" ежегодно составляется и утверждается исполкомом по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа.

По итогам минувшего сезона он выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов (Краснодар). Игорь Акинфеев (ЦСКА). Илья Лантратов (Химки);

Правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА). Алексей Сутормин (Зенит). Гильермо Варела (Динамо);

Правый центральный защитник: Фабиан Бальбуэна (Динамо). Игорь Дивеев (ЦСКА). Максим Осипенко (Ростов);

Левый центральный защитник: Родригао (Сочи). Георгий Джикия (Спартак). Дмитрий Чистяков (Зенит);

Левый защитник: Дуглас Сантос (Зенит). Сергей Терехов (Сочи). Данил Круговой (Зенит);

Правый полузащитник: Малком (Зенит). Зелимхан Бакаев (Спартак). Далер Кузяев (Зенит);

Правый центральный полузащитник: Кристиан Нобоа (Сочи). Себастьян Шиманьски (Динамо). Даниил Фомин (Динамо);

Левый центральный полузащитник: Клаудиньо (Зенит). Вильмар Барриос (Зенит). Данил Глебов (Ростов);

Левый полузащитник: Арсен Захарян (Динамо). Антон Зиньковский (Крылья Советов). Дмитрий Полоз (Ростов);

Правый нападающий: Гамид Агаларов (Уфа). Рифат Жемалетдинов (Локомотив). Артем Дзюба (Зенит);

Левый нападающий: Матео Кассьера (Сочи). Иван Сергеев (Зенит). Эрик Бикфалви (Урал).

Лучшим футболистом по итогам минувшего сезона РФС признал Кристиана Нобоа из "Сочи". Лучшим тренером назван наставник "Зенита" Сергей Семак, также питерцы признаны лучшей командой. Лучшим молодым игроком завершившегося чемпионата назван Арсен Захарян из "Динамо", а за вклад в развитие футбола отмечен владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе футболисты "Урала" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Тренироваться команда будет в Екатеринбурге.