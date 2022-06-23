На Украину прибыла партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS

США передали Украине партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Оружие уже прибыло к получателю, сообщил в своём Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Остину (министр обороны США) за эти мощные инструменты", - написал Резников.

Напомним, ранее Вашингтон принял решение поставить Украине ракетные системы HIMARS. В МИД РФ заявили, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.