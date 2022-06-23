В Прикамье формируют второй добровольческий батальон для участия в специальной военной операции

В Прикамье набирают второй добровольческий батальон для участия в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в организации ветеранов боевых действий "Сила в братстве - 59".

"Задание Родины создать батальон "Парма" практически выполнено, подразделение почти полностью сформировано, Пермский краевой военкомат справился с задачей Министерства обороны РФ. Воины запаса Пермского края встали в строй защитников интересов России. На очереди новый вызов - объявляется набор в Пермский отдельный батальон "Молот". В его строй по контракту могут встать воины запаса. Возрастной ценз - до 50 лет, но есть исключения до 60 - отдельные воинские специальности", - говорится в сообщении.



Жителям Пермского края, желающим встать на защиту Отечества и пойти на службу по контракту, следует обращаться в военкоматы по месту регистрации.