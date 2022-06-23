Роль БРИКС востребована сейчас для выстраивания многополярного мира - Путин

Роль БРИКС востребована сейчас для выстраивания многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС (проходит в видеоформате).

Глава государства считает, что "государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом".

"Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации", - полагает Путин. Он добавил, что с помощью такой кооперации "можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных и эгоистичных действий отдельных государств".

"Страны Запада с помощью финансовых механизмов перекладывают на мир собственные ошибки в макроэкономике", - посетовал президент России.