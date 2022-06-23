ЦБ рекомендовал банкам простить долги погорельцам, потерявшим имущество из-за лесных пожаров

Банк России направил кредитным и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией реструктурировать долги и займы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с лесными пожарами в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях.

Регулятор рекомендует "искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг, а также не взыскивать заложенное имущество". При этом ЦБ просит не ухудшать кредитную историю заемщика в связи с такой реструктуризацией.

"Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.