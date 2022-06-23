23 Июня 2022
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Взрыв на газовой заправке в свердловском городе Талица (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Типичная Талица&quot;

Взрыв на заправке в уральском городе прогремел во время заполнения резервуара газом

Следственный комитет начал проверку после взрыва на газовой заправке в уральском городе Талица. Установлено, как все произошло.

Напомним, сегодня днем в МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная. На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по факту случившегося ведомством проводится проверка. Предварительно установлено, что возгорание газовоздушной смеси на заправке произошло во время работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. В результате пожара ожоги получили двое мужчин, находившиеся на станции. Они были доставлены в больницу.

Последствия взрыва на газовой заправке в свердловском городе Талица(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Сейчас следователями СКР выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые привели к инциденту. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших проводятся экспертные исследования. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Последствия взрыва на газовой заправке в свердловском городе Талица(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: взрыв, заправка, СКР



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