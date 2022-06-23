"Атомстройкомплекс" отстроил в Верхней Синячихе дом для сирот и "погорельцев"

В Верхней Синячихе состоялось торжественное открытие дома, квартиры в котором достанутся 80 сиротам, и еще восьми переселенцам из ветхих и аварийных домов, в числе которых также есть и "погорельцы". Новый пятиэтажный дом площадью 2 тыс.931 кв.м. построил "УКС Каменскстрой", входящий в компанию "Атомстройкомплекс", а все 88 квартир будут переданы новым жильцам с чистовой финишной отделкой и сантехникой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, заказчиком строительства выступил ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Стоимость контракта составила 133 млн рублей. Это уже вторая современная новостройка в поселке для граждан со сложной жизненной ситуацией, возведенная "Атомстройкомплексом" за последние два года.

"Рад, что у людей появится комфортное жилье, - комментирует глава компании Валерий Ананьев. – Мы строим качественно, с использованием самых современных технологий и материалов, как для себя, независимо от того, где будет находиться новостройка: в большом городе или маленьком поселке. Коллектив "Атомстройкомплекса" за четверть века заслужил репутацию надежного партнера власти в реализации национальных приоритетных проектов, в решении социальных задач региона".

Он также добавил, что компания продолжит участвовать в программах переселения граждан из аварийного жилья, а также в программах предоставления жилья сиротам. Более того, "Атомстройкомплекс" обеспечит граждан не только крышей над головой, но и садиками, школами, дорогами и остальной необходимой инфраструктурой.

В компании дополнили, что большая часть материалов для строительства предприятие поступает со своих заводов, в том числе бетон, стеновые блоки, утеплитель и фасадный кирпич. Компания также постоянно развивает собственное производство, чтобы максимально не зависеть от внешних факторов.