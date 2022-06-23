23 Июня 2022
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Экономика В России
Логотип Nike (2022) | Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Nike объявил об окончательном уходе из России

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

3 марта Nike объявил о временной приостановке работы всех магазинов, принадлежащих компании в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине. Те магазины, которые оставались открытыми, работали по франшизе и управлялись независимыми партнерами.

Компания в своем заявлении говорит о поддержке, которая будет оказана сотрудникам в России, пока Nike будет сворачивать работу.

В мае российские СМИ сообщили, что Nike не продлила соглашения со своим крупнейшим франчайзи в России Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 37 магазинами под брендом Nike в России через свою дочернюю компанию Up And Run.

Теги: nike, магазины, россия



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