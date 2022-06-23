23 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области установили региональные выплаты для участников спецоперации на Украине

В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера участники спецоперации на Украине получат единовременную выплату из бюджета региона. Соответствующий законопроект сегодня был принят областным парламентом, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время обращения к депутатам ЗСО губернатор подчеркнул, что власти региона должны поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семьи. "Прямо сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины. Важно поддержать наших военных, которые мужественно отдают свой воинский долг! Сегодня социальная защита их и их семей – одна из важнейших задач государства", - подчеркнул Алексей Текслер.

Областная поддержка будет оказана не только военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, но и волонтерам, которые выполняют работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Предусматриваются меры поддержки в виде единовременных выплат военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, а также волонтерам, командированным служащим и работникам, которые осуществляли деятельность на территории ДНР и ЛНР, получившие увечья, а также ставшие инвалидами в следствии полученных травм. Законопроектом предусмотрено предоставление единовременных выплат членами семей указанных категорий граждан в случае их гибели", - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Размер единовременных выплат военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию или увечье составит 300 тыс. рублей. Если вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, наступит инвалидность, выплата составит 500 тыс. рублей. Для членов семьи погибших военнослужащих предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на семью, а для членов семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.

Председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков считает, что необходимо оказать максимальную поддержку южноуральцам, которые участвую в спецоперации и помогают жителям Донбасса.

"Эти выплаты будут производиться из регионального бюджета и дополнят федеральные меры поддержки. Отмечу, что в законопроекте говорится не только о военных, но и о волонтерах. Мы должны оказать максимально возможную поддержку нашим землякам, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают наши братские народы в ЛНР и ДНР", – отметил он.

Теги: спецоперация, военные, меры поддержки,



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