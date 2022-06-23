Глава Ростуризма посетит старинную уральскую деревню и сплавится по реке Чусовой

Стала известна программа рабочего визита руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой в Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, главу Ростуризма познакомят с туристическим потенциалом Среднего Урала и найдут новые пути развития этой сферы. Главным пунктом рабочей программы станет посещение старинной деревни Усть-Утка и реки Чусовая. Также Зарина Догузова и свердловский губернатор Евгений Куйвашев сплавятся по Чусовой и оценят, где и как здесь стоит разместить объекты инфраструктуры – причалы, оборудованные стоянки и все, что необходимо туристам.

На данный момент Куйвашев и Догузова уже побывали на горе Белой и отправились на сплав по Чусовой.

Напомним, что свой сегодняшний визит на Средний Урал глава Ростуризма начала с Екатеринбурга.