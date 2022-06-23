23 Июня 2022
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Экономика В России За рубежом
Пресс-служба Госдумы (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

У России не осталось иного способа выплачивать доход по евробондам, кроме как в рублях - Силуанов

Минфин России впервые провел выплаты купонного дохода по евробондам – с погашением в 2027 и 2047 гг. – по новой схеме.

Теперь иностранным инвесторам придется предоставлять подтверждение прав на еврооблигации, сообщать информацию о всей цепочке номинальных держателей. После подтверждения средства таким нерезидентам будут перечислены на специальный рублевый счет в национальном рублевом депозитарии. Деньги будут конвертироваться по текущему курсу валюты номинала в России.

Глава Минфина России Антон Силуанов продолжает настаивать на том, что дефолтом такие обстоятельства назвать нельзя, поскольку платить в валюте России не позволяет не отсутствие средств, а формс-мажор в виде санкций.

"Нет смысла инвесторам пытаться через суд объявить дефолт РФ, они могут прийти и забрать свои деньги сразу", - заявил журналистам Силуанов.

Он добавил: "У России не осталось иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях".

Теги: евробонды, долги, облигации, дефолт, минфин, антон силуанов, валюта, рубль



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