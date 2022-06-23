23 Июня 2022
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Экономика В России
зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Российские аграрии получат от Правительства 223 миллиарда

Правительство России в 2022 г. выделило аграриям 233 млрд руб. дополнительной господдержки, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Отрасли сейчас уже в этот кризис дали дополнительно сверху 233 млрд руб., в том числе по отдельному поручению президента большой транш направили на льготное кредитование до 5% годовых до 153 млрд руб. Мы постоянно этим меры донастраиваем и отрасли помогаем", - цитирует её ТАСС.

В том числе, по её словам, размер полученных экспортных пошлин на сельхозпродукцию составил 175 млрд руб.

Теги: Правительство РФ, Виктория Абрамченко, аграрии



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