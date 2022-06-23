С начала летнего сезона на Среднем Урале утонуло 10 человек

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
купаться запрещено (2016) | Фото: МЧС по Свердловской области

С начала летнего сезона на Среднем Урале утонуло 10 человек

На Среднем Урале зафиксировано 10 смертей от утопления. Четверо из погибших дети, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, все происшествия произошли на местах, не оборудованных для купания. Могли еще 32 человека, восемь из которых - несовершеннолетние, однако в этих случаях спасатели успели достать из воды пострадавших и оказать им квалифицированную помощь.

Сотрудники МЧС вместе с полицией уже патрулируют зоны традиционного отдыха вблизи водоемов. В рамках профилактической работы свердловчанам напоминают о правилах безопасности на воде. С начала летнего сезона уже проведено около 1 тыс. патрулей и выставлено свыше 700 информационных знаков о запрете купания.

МЧС напоминает, что на территории Свердловской области насчитывается всего шесть пляжей, оборудованных для купания. Среди них водоем в Сысертском городском округе вблизи санатория "Гранатовая бухта" и городской пляж Новоуральска.

При этом жителям региона категорически запрещается купаться в местах со знаком "Купание запрещено", заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и даже ненадолго оставлять своих детей без присмотра возле водоемов. Не рекомендуется устраивать игры на воде или подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам.

Теги: летний сезон, водоемы, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети