С начала летнего сезона на Среднем Урале утонуло 10 человек

На Среднем Урале зафиксировано 10 смертей от утопления. Четверо из погибших дети, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, все происшествия произошли на местах, не оборудованных для купания. Могли еще 32 человека, восемь из которых - несовершеннолетние, однако в этих случаях спасатели успели достать из воды пострадавших и оказать им квалифицированную помощь.

Сотрудники МЧС вместе с полицией уже патрулируют зоны традиционного отдыха вблизи водоемов. В рамках профилактической работы свердловчанам напоминают о правилах безопасности на воде. С начала летнего сезона уже проведено около 1 тыс. патрулей и выставлено свыше 700 информационных знаков о запрете купания.

МЧС напоминает, что на территории Свердловской области насчитывается всего шесть пляжей, оборудованных для купания. Среди них водоем в Сысертском городском округе вблизи санатория "Гранатовая бухта" и городской пляж Новоуральска.

При этом жителям региона категорически запрещается купаться в местах со знаком "Купание запрещено", заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и даже ненадолго оставлять своих детей без присмотра возле водоемов. Не рекомендуется устраивать игры на воде или подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам.