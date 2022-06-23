МЧС: в результате взрыва на заправке в Талице пострадали два человека

В МЧС официально подтвердили, что в результате взрыва на газовой заправке в уральском городе Талица есть пострадавшие.

Напомним, сегодня в 14 часов поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная. Было установлено, что на территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. После этого прогремел мощный взрыв.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по уточненной информации, два человека пострадали. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.

"В 15 часов 30 минут местного времени пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - добавили в ведомстве.

Добавим, свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура. По данным надзорного ведомства, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС.