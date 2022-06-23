23 Июня 2022
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Наука и техника За рубежом
космос спутник земля планета (2011) | Фото:

Европейско-японский аппарат пролетел вблизи Меркурия

Сегодня около полудня по Москве миссия европейского (ESA) и японского (JAXA) космического агентств BepiColombo совершила свой второй пролет над поверхностью Меркурия на высоте около 200 км.
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Запущенный в космос с европейского космодрома Куру в октябре 2018 года, BepiColombo должен совершить девять пролетов возле планет, шесть из которых вблизи Меркурия. Нынешний пролет преследует цель использовать гравитацию Меркурия для стабилизации траектории космического корабля, так как вблизи Солнца очень сильна гравитация нашей звезды.

BepiColombo изучит разные аспекты ближайшей к Солнцу планеты, в том числе совершит беспрецедентные наблюдения магнитного поля планеты и взаимодействия с ней солнечного ветра. Первая фотография с космического аппарата, сделанная во время его сближения с Меркурием, поступит сегодня вечером. Все они будут опубликованы чуть позже.

Так как Меркурий расположен близко к Солнцу, его наблюдения с Земли весьма затруднены, и он остается крайне малоизученной планетой, хотя известен с древних времен. Отправить космический аппарат на него крайне сложно, его гравитация очень мала по сравнению с гравитацией Солнца. Поэтому Меркурий исследовали только два космических аппарата: американский "Маринер-10" в 1974-1975 гг. пролетел мимо планеты на расстоянии 320 км, а "Мессенджер" в 2008 году впервые совершил облет Меркурия, а в 2011 году вышел на орбиту Меркурия, став первым в истории его искусственным спутником.

Посадить аппарат на Меркурий в обозримом будущем едва ли удастся. Загадка Меркурия в том, что внешне он очень похож на Луну, а по ряду параметров сильно напоминает Землю, в том числе его плотность почти равна земной. При этом Меркурий из-за малых размеров легче Земли почти в 20 раз.

Теги: Меркурий, космос



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