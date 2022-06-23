23 Июня 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Мевлют Чавушоглу (2018) | Фото: w-n.com.ua

Для вывоза украинского зерна в Черном море может быть создана "зона безопасности" – МИД Турции

Если Турция, Россия, Украины и представители ООН договорятся о схеме вывоза украинского зерна морским путем, для обеспечения процесса может быть создан специальный мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами территориальных вод Украины в Черном море, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция ведет активные переговоры по этому вопросу с Россией и Украиной.

"Вместе с тем, надо учитывать ожидания России, в особенности, в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России", - цитирует Чавушоглу агентство "Анадолу".

Теги: черное море, зерновой кризис, турция, мевлют чавушоглу



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