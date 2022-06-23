Организаторы Ural Music Night разработали "детский маршрут" для маленьких екатеринбуржцев

Для юных ценителей музыки, а также их семей организаторы Ural Music Night-2022 разработали "детский маршрут". Отдельная восьмичасовая программа предусматривает концерты как для совсем маленьких екатеринбуржцев, так и для подростков.

Услышать первые песни 24 июня можно будет уже в 15.10 на площадке "Исеть-Парка". Целое музыкальное приключение для посетителей будет сопровождаться песнями вокально-инструментальной группы "БУМ" – ведущим коллективом Москвы, а также лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Уже через час – в 16.15 на этой же площадке стартует программа "Пять с плюсом", а в 17.00 – шоу песенных хитов "Синего трактора". Организаторы подготовили для каждого маленького слушателя подарочный набор, который потребуется для участия в игровом шоу. В 19.00 детей ожидает Фиксишоу-2022 "Тайна Новеньких". Детей будут развлекать фиксики-близнецы Фрика и Гика и любимые звезды сериала – Симка и Нолик.

В Свердловском мужском хоровом колледже на площадке "Новая музыка в зале с витражами" в 16.00 для гостей готовится современная академическая музыка InterText.

Дети же постарше смогут насладиться выступлением детских и молодежных рок-групп "В стиле бард-рок", которые принимают участие в ежегодном конкурсе фестиваля. На площадке Дома офицеров ЦВО в 21.40 выступит коллектив Gaerlind студии SoloArt с кавер-песнями своих любимых исполнителей, среди которых: MyChemicalRomance, MarilynManson, Би 2, Король и Шут, Кино и Тараканы. В 22.30 свое выступление начнут коллективы Дома детства и юношества Кировского района.