23 Июня 2022
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Экономика Новосибирская область
сибирский транспортный форум, травников, левитин (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

IX Сибирский транспортный форум: Разворот на Восток

Сибирь за счет своего транспортно-логистического потенциала может наиболее оперативно и с меньшими затратами обеспечить разворот всех наиболее значимых экономических потоков на Восток. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума 23 июня.

сибирский транспортный форум(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В пленарном заседании приняли участие первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

сибирский транспортный форум, травников, левитин(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По видеосвязи в обсуждении к участникам заседания обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Я безусловно считаю, что развитие транспортной инфраструктуры Сибирского округа – это важнейшая задача нашей страны», – подчеркнул он.

Александр Жуков отметил важность проведения Сибирского транспортного форума: «Во многом экономика наша переориентируется на Восток – и ключевая роль Сибири здесь, безусловно, возрастает. Я полагаю, что обсуждение наиболее актуальных вопросов в рамках форума поможет выявить основные проблемы и узкие места, определить приоритетные направления в совместной работе».

Игорь Левитин обозначил значимость восточного транспортного направления для экономики страны: «Перспектива развития, конечно, теперь будет от нас требовать новых подходов. Тех, которые мы еще несколько лет тому назад видели совсем по-другому. Я имею в виду направление на Восток».

сибирский транспортный форум, травников, левитин(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников, приветствуя участников и гостей форума отметил возросшую в новых условиях значимость логистического комплекса нашего региона. «Ситуация, которая складывается в последние месяцы, еще раз убедила нас в значимости и ценности логистики, влиянии её на экономику. И тот логистический, транспортный потенциал, который сформировался на территории нашего региона, помогает оперативно решать и эти задачи, выстраивать новые логистические схемы. Именно поэтому мы уделяем развитию этих отраслей повышенное внимание, продолжаем проводить Сибирский транспортный форум. Именно поэтому мы его подаем не как региональную площадку – на форуме обсуждаются проблемы и вопросы даже не Сибири, а зачастую поднимаются вопросы, касающиеся транспорта всей России», – подчеркнул глава Новосибирской области.

сибирский транспортный форум, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников также назвал стратегические направления развития логистической и экспортной сферы региона. «Для Новосибирской области стратегический приоритет – переработка сельхозпродукции: молока, зерна, технических, масличных культур, тем более, что на Востоке есть растущий спрос на эти продукты. Это касается и такого продукта, как уголь. У нас есть производство электродов, оно наращивается, планируется его модернизация. Приоткрою карты, предполагается освоение принципиально нового продукта, которого пока в России нет.
Далее, наработка новых рынков. Я поставил задачу трейдерам и логистам изучить Северо-Западный Китай, Монголию, страны Центральной и Южной Азии – Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам. Мы серьезно присматриваемся к этим регионам», – отметил глава региона, подчеркнув внимание регионального правительства к данным направлениям.

сибирский транспортный форум, травников, левитин(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, во время работы на площадке форума Андрей Травников также ознакомился с выставочной экспозицией, на которой представлены решения в области транспорта, инфраструктурные проекты, услуги пассажирских и грузовых перевозок, логистические услуги, коммерческий транспорт, запчасти и оборудование, информационные технологии на транспорте и в логистике.

макет, выставка, транспорт, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: андрей травников, сибирский транспортный форум, инфраструктурные проекты



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