23 Июня 2022
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Политика
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Филарет-Денисенко снова предложил митрополиту Онуфрию объединиться

Многолетний лидер украинского церковного раскола и глава "Киевского патриархата" Михаил Денисенко-Филарет снова предложил УПЦ объединиться в "единую поместную церковь".

Первый раз он сделал это сразу после начала военной операции России. Теперь использовал тот повод, что 27 мая УПЦ объявила о полной независимости. Денисенко призвал предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия встретиться "для братского диалога в духе любви Христовой для достижения духовного единства". В тот же день он обратился и к Владимиру Зеленскому, предложив ему стать новым "объединителем украинского православия".

Денисенко отметил, что Петр Порошенко не решил проблему, а лишь создал "чисто греческую церковь – экзархат Константинопольского Патриархата". И призвал Зеленского последовать примеру гетмана Ивана Мазепы, который сетовал на разъединение (впрочем, Зеленский уже стал достойным последователем Мазепы).

От УПЦ никакого ответа не последовало, так как Денисенко отлучен от Церкви с 1997 года за тяжелейшие грехи по расколу православия.

Напомним, Денисенко вышел из созданной Фанаром организации после того, как его отодвинули от управления.

Теги: УПЦ, филарет, церковь, раскол, православие, Украина



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