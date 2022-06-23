23 Июня 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС

Европарламент сегодня следом за Еврокомиссией принял резолюцию, одобряющую предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Также статус может получить и Грузия, если выполнит ряд условий и требований.

Окончательное решение по предоставлению статуса будет принято Советом ЕС на саммите, который открывается уже сегодня.

Стоит отметить, что статус кандидата не открывает прямую дорогу ко вступлению в ЕС. Многие европейские страны десятилетиями ожидают принятия в Евросоюз. Например, Турция получила статус страны-кандидата в 1987 году.

Теги: европарламент, евросоюз, кандидаты, украина



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