Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС

Европарламент сегодня следом за Еврокомиссией принял резолюцию, одобряющую предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Также статус может получить и Грузия, если выполнит ряд условий и требований.

Окончательное решение по предоставлению статуса будет принято Советом ЕС на саммите, который открывается уже сегодня.

Стоит отметить, что статус кандидата не открывает прямую дорогу ко вступлению в ЕС. Многие европейские страны десятилетиями ожидают принятия в Евросоюз. Например, Турция получила статус страны-кандидата в 1987 году.