23 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Взрыв на газовой заправке в свердловском городе Талица (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Типичная Талица&quot;

В уральском городе рванула газовая заправка. Данные о пострадавших разнятся

В уральском городе произошел взрыв на газовой заправке. Возможно, есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 14 часов поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная в Талице. Было установлено, что на территории газовой заправки случилась разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сейчас огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания. Как заявили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Судя по появившемуся в Сети видео, взрыв был просто оглушительной силы.

Прокуратура уже начала свою проверку по факту случившегося. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС. В прокуратуре подчеркнули, что данная информация еще подлежит уточнению.

Уже установлено, что станция эксплуатируется ООО "Картельгаз". Также на место происшествия выехал прокурор Талицкого района Григорий Чесноков.

Теги: заправка, газ, взрыв, МЧС, прокуратура



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