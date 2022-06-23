В уральском городе рванула газовая заправка. Данные о пострадавших разнятся

В уральском городе произошел взрыв на газовой заправке. Возможно, есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 14 часов поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная в Талице. Было установлено, что на территории газовой заправки случилась разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сейчас огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания. Как заявили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Судя по появившемуся в Сети видео, взрыв был просто оглушительной силы.

Прокуратура уже начала свою проверку по факту случившегося. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС. В прокуратуре подчеркнули, что данная информация еще подлежит уточнению.

Уже установлено, что станция эксплуатируется ООО "Картельгаз". Также на место происшествия выехал прокурор Талицкого района Григорий Чесноков.