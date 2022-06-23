Захваченные французские САУ уже изучают на "Уралвагонзаводе"

Французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Париж передал киевскому режиму, изучаются на "Уралвагонзаводе". Об этом заявил французский адвокат и политик Режис де Кастельно.

Он охарактеризовал это как "еще одно достижение Эммануэля Макрона". По его словам, САУ были просто брошены украинскими боевиками, поэтому достались российским военным целыми.

"Спасибо, Макрон. Мы платим за это", - съязвил де Кастельно.

В последние недели западные СМИ сообщают, что Франция практически перестала поставлять Киеву оружие и заняла, при активной словесной поддержке, более нейтральную позицию в пользу договоренностей с Россией. При этом во время визита в Киев 16 июня Макрон пообещал поставить Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar, увеличив общее число обещанной техники этого типа до 18 - почти четверть из имеющихся. По другим данным, в оперативной поставке оружия Киеву было отказано.