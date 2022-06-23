Захваченные французские САУ уже изучают на "Уралвагонзаводе"

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России В бывшем СССР За рубежом Украина
Гаубицы М777 (2022) | Фото: US Marines / Reuters

Захваченные французские САУ уже изучают на "Уралвагонзаводе"

Французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Париж передал киевскому режиму, изучаются на "Уралвагонзаводе". Об этом заявил французский адвокат и политик Режис де Кастельно.

Он охарактеризовал это как "еще одно достижение Эммануэля Макрона". По его словам, САУ были просто брошены украинскими боевиками, поэтому достались российским военным целыми.

"Спасибо, Макрон. Мы платим за это", - съязвил де Кастельно.

В последние недели западные СМИ сообщают, что Франция практически перестала поставлять Киеву оружие и заняла, при активной словесной поддержке, более нейтральную позицию в пользу договоренностей с Россией. При этом во время визита в Киев 16 июня Макрон пообещал поставить Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar, увеличив общее число обещанной техники этого типа до 18 - почти четверть из имеющихся. По другим данным, в оперативной поставке оружия Киеву было отказано.

Теги: Украина, ВСУ, оружие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети