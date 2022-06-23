Не Fast track, а быстрая дорожка: сенаторы по наказу Матвиенко начали избегать иностранных слов

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов (2014) | Фото:Накануне.RU

Не Fast track, а быстрая дорожка: сенаторы по наказу Матвиенко начали избегать иностранных слов

В Совете Федерации начали выполнять наставление спикера палаты Валентины Матвиенко по замене иностранных слов, ангрицизмов российскими синонимами. Правда, эти "аналоги" иногда звучат так непривычно, что сенаторам приходятся пояснять свои слова.

Так, на совещании в Совфеде, посвященном ситуации в фармацевтической отрасли, сенатор Константин Долгов произнес: "Мы запустили в начале года Fast track, быструю дорожку для максимально быстрого рассмотрения…".

После этого сенатору пришлось пояснить свою "быструю дорожку": "Валентина Ивановна [Матвиенко] поручила нам, сейчас максимально избегаем иностранных слов".  

Напомним, накануне Матвиенко раскритиковала наличие англицизмов в русском языке. По ее мнению сейчас такое положение дел неуместно. Она призвала отказываться от использования иностранных слов и согласилась проверить на законность их использование гражданами.

Ученые-лингвисты, правда, уже уличили сенаторов в желании привлечь к себе внимание, потому что запретить гражданам говорить так, как они хотят, вряд ли возможно, особенно если контролировать это будут чиновники, сами зачастую малограмотные.    

Теги: англицизмы, русский язык, сенаторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом эвотор купить на официальном сайте магазина мвидео