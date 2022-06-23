Не Fast track, а быстрая дорожка: сенаторы по наказу Матвиенко начали избегать иностранных слов

В Совете Федерации начали выполнять наставление спикера палаты Валентины Матвиенко по замене иностранных слов, ангрицизмов российскими синонимами. Правда, эти "аналоги" иногда звучат так непривычно, что сенаторам приходятся пояснять свои слова.

Так, на совещании в Совфеде, посвященном ситуации в фармацевтической отрасли, сенатор Константин Долгов произнес: "Мы запустили в начале года Fast track, быструю дорожку для максимально быстрого рассмотрения…".

После этого сенатору пришлось пояснить свою "быструю дорожку": "Валентина Ивановна [Матвиенко] поручила нам, сейчас максимально избегаем иностранных слов".

Напомним, накануне Матвиенко раскритиковала наличие англицизмов в русском языке. По ее мнению сейчас такое положение дел неуместно. Она призвала отказываться от использования иностранных слов и согласилась проверить на законность их использование гражданами.

Ученые-лингвисты, правда, уже уличили сенаторов в желании привлечь к себе внимание, потому что запретить гражданам говорить так, как они хотят, вряд ли возможно, особенно если контролировать это будут чиновники, сами зачастую малограмотные.