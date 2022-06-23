23 Июня 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot; (2022) | Фото: пресс-службы Домбаровского и Адамовского районов

На Ямале школьница получила перелом позвоночника во время урока танцев

В Пуровском районе с детской школы искусств им. И. О. Дунаевского взыскали 200 тысяч рублей в пользу 11-летней девочки, получившей перелом позвоночника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе текущего года на уроке классического танца. Ученица при выполнении акробатического элемента упала и получила травму в виде "закрытого компрессионного перелома позвонка". Происшествие произошло по вине сотрудников учреждения, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий и своевременного оказания медицинской помощи.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил и взыскал в пользу девочки 200 тыс. рублей.

Теги: танцы, акробатический номер, перелом позвоночника



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