На Ямале школьница получила перелом позвоночника во время урока танцев

В Пуровском районе с детской школы искусств им. И. О. Дунаевского взыскали 200 тысяч рублей в пользу 11-летней девочки, получившей перелом позвоночника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе текущего года на уроке классического танца. Ученица при выполнении акробатического элемента упала и получила травму в виде "закрытого компрессионного перелома позвонка". Происшествие произошло по вине сотрудников учреждения, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий и своевременного оказания медицинской помощи.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил и взыскал в пользу девочки 200 тыс. рублей.