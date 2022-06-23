Петербуржцы просят СК РФ проверить обстоятельства сноса дома Шагина

Жители петербургской Коломны написали письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросили его проверить законность распоряжения главы КГИОП Сергея Макарова о сносе Дома Шагина, расположенного на набережной Фонтанки (дом 145б).

По данным оперативного Telegram-канала градозащитников «SOS СПб Снос», работы начались с июня. При этом 4 апреля 2019 года вышло распоряжение за подписью Макарова, в котором говорилось о снятии охраны с основного корпуса здания-объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых), где располагалась редакция журнала «Русская старина».

Несмотря на то, что распоряжение КГИОП содержит рекомендацию собственнику сохранить при реконструкции лицевой корпус, сносить здание оно не запрещает: ранее охране подлежало все здание, тогда как теперь только лицевой фасад и парадная лестница.

Подписавшие обращение жители домов в переулке Макаренко и набережной Крюкова канала обратились к Бастрыкину в надежде, что Следственный комитет установит, насколько законным было само распоряжение Макарова, снявшего памятник с охраны.

Участники градозащитного сообщества «Живой город» заметили, что Следственному комитету стоит также обратить внимание на практику доведения зданий до аварийности, за которой следуют снос и разбор.

«Вот сейчас в ответе будет указано, что так как дом стоял расселённым аж с 1982 года, то он пришёл в такую ветхость, что иного выхода, кроме разборки, не было. И думаю, этот ответ в общем и целом будет соответствовать действительности: в самом деле, всё в этом мире имеет свой предел. Но вот насколько простительно держать здание, ещё и находящееся под охраной, расселённым сорок лет, невозмутимо глядя на его медленное разрушение и умирание? Тут с соблюдением норм права всё в порядке?», - задает вопрос петербурженка.

По мнению координатора «Живого города» Дмитрия Литвинова, КГИОП давно уже выполняет в городе обратную своему назначению функцию, и только способствует тому, чтобы застройщиков не стесняло «обременение» в виде исторически ценных объектов. Однако решение Следственного комитета начать уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешения на снос дома Лапина на Рижском, манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Большом проспекте Васильевского острова и других объектов, дает шанс остановить вредоносную деятельность некоторых чиновников Смольного.